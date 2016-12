Wisconsin, ritrova marito dopo 9 anni su Fb ma si era risposato

08:28 - Come nei peggiori incubi: per nove anni Karen Marx, 48 anni, del Wisconsin, non ha più notizie del marito Adam. Quando si era rassegnata all'idea, la sconvolgente scoperta navigando per caso su Facebook: l'uomo era ancora vivo, ma soprattutto si era rifatto una nuova vita risposandosi senza aver mai divorziato. E' stato arrestato e adesso rischia fino a sei anni di carcere per frode e tre per bigamia.

Adam Marx non era nuovo a queste fughe. Un anno dopo il matrimonio con Karen (lui aveva già divorziato da una prima moglie) svanì nel nulla lasciando solo un bigliettino. Dopo un mese fece ritorno a casa e la cosa finì lì. La famiglia decise quindi di trasferirsi in Montana cercando di avviare una attività commerciale. Dopo un anno, l'uomo iniziò a fare numerosi debiti. La moglie ebbe il sospetto, confermato, che il marito avesse una nuova relazione. A questo punto, la donna chiese il divorzio. "Ti farò sapere", rispose Adam.



"Sono stato ingenuo" - Passarono nove lunghi anni. Fino a quando Karen fece ritorno nel Wisconsin dove incontrò per caso la madre del marito. Seppe dove abita e non ci pensò due volte ma andò nella locale stazione di polizia per denunciare quello che era, a tuti gli effetti, ancora sua marito. L'uomo, che si era risposato ancora una volta, si difese sostenendo che pensava che fosse stata Karen a gestire le pratiche del divorzio. Insomma, era stata solo una piccola distrazione. Adesso rischia fino a sei anni di carcere per frode (sul certificato matrimoniale) e tre per bigamia.