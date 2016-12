Wings of China, bufera sulla guida turistica di Londra: "State attenti alle zone di indiani, pakistani e neri"

" Londra è una città sicura, ma sono necessarie precauzioni quando si visitano zone frequentate maggiormente da indiani , pakistani e neri ". E' questo uno dei passaggi che Wings of China , magazine ufficiale di Air China , ha pubblicato nella guida ufficiale di Londra realizzata per la compagnia asiatica. Una frase fotografata e pubblicata su Twitter da Haze Fa , produttrice cinese della CNBC, che ha provocato una scia di polemiche sull'azienda di trasporti aerei, costringendola alle scuse.

La rivista, presente sui velivoli Air China in diverse versioni sulla base delle varie tratte, è così finita nella bufera per le avvertenze ai passeggeri diretti a Londra. La capitale inglese viene descritta come "un posto generalmente sicuro dove viaggiare", ma dove è "comunque necessario prendere delle precauzioni quando si entra nelle zone frequentate per la maggior parte da indiani, pakistani e neri". Le raccomandazioni poi proseguono: "Avvertiamo i turisti di non girare soli durante la notte e, alle donne, di farsi sempre accompagnare da un'altra persona nel corso del viaggio".