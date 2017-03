William e Kate a Parigi: il principe in Francia venti anni dopo la morte di mamma Diana

È la prima volta che il principe William ritorna a Parigi da quando sua mamma Lady Diana perse la vita venti anni fa , nel tragico incidente dell 'Almà . Occhi puntati proprio su di lui, appena giunto da Londra con Kate all'aereoporto Charles de Gaulle per il primo incontro internazionale tra i due Paesi dopo la Brexit . Il nipote della Regina, al centro delle polemiche per la sua vacanza da single sulle Alpi svizzere , che per la stampa inglese "ha messo in grave imbarazzo la duchessa", è stato difeso dai giornali francesi.

Le polemiche su William sono fioccate per la sua vacanza passata a sciare e a divertirsi, mentre la moglie era a casa con i figli e il resto della Royal family impegnata a celebrare il Commonwealth Day.



Se per gli inglesi William è "work shy", cioè un pò lavativo, per i francesi non ha fatto niente di male, "c'est la vie". Il video in cui il duca di Cambridge balla in discoteca a Verbier, è diventato virale ed è arrivato anche in ambienti vicini a Buckingham Palace.



Tanti gli impegni della coppia in terra francese, nonostante l'imbarazzo della duchessa, ma "la cena all'ambasciata britannica con i cugini d'Oltralpe non basterà a calmare le acque", dicono gli esperti di casa Windsor.



L'obiettivo importante nel dopo Brexit è rinforzare i legami con l'Europa. Poi sarà la volta delle emozioni forti, l'incontro con le vittime degli attentati terroristici di Parigi e Nizza e un pensiero rivolto agli ultimi giorni di mamma Diana. Unica nota di svago, sabato sera, sarà l'incontro di rugby allo Stade de France tra Francia e Galles.