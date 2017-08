William e Harry raccontano Lady D: attesa per il documentario della Bbc

Vent'anni senza Lady D. Vent'anni senza una madre che "li riempiva d'amore". C'è grande attesa per il documentario in onda il 27 agosto sulla Bbc, in cui William e Harry parlano per la prima volta a cuore aperto della scomparsa della principessa, morta il 31 agosto 1997 nel tunnel dell'Alma a Parigi. Il più piccolo dei figli di Carlo punta il dito contro i fotografi che inseguirono Diana e Dodi e che, dopo lo schianto, scattarono le foto invece di soccorrerli.