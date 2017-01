WikiLeaks, Usa non esclude grazia a Manning in cambio di Assange

Julian Assange "si offre" agli Usa in cambio della liberazione di Chelsea Manning. Lo ha annunciato WikiLeaks su Twitter, precisando che il suo fondatore accetterebbe l'estradizione se venisse concessa la grazia all'ex analista dell'esercito condannata a 35 anni di carcere per aver consegnato proprio ad Assange decine di migliaia di documenti riservati. La Casa Bianca ha fatto sapere di non escludere l'ipotesi di graziare la Manning.