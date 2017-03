Si ceerca di capire come Wikileaks abbia ottenuto i documenti e se siano implicati dei dipendenti della Cia o dei contractor. Inoltre, le due agenzie vogliono scoprire se ci siano altri documenti non pubblicati in mano all'organizzazione fondata da Julian Assange.



I documenti pubblicati finora sarebbero in gran parte autentici, secondo le fonti, che hanno sottolineato che la raccolta di dati d'intelligence con i sistemi descritti nei documenti è legale contro obiettivi esteri e che alcuni programmi di cui si parla sono ancora in via di sviluppo.



Gli 007: operazioni legali - Ogni raccolta di informazioni compiuta attraverso le operazioni di intelligence descritte nei documenti pubblicati da Wikileaks è legale. Lo affermano alla Cnn fonti dei servizi Usa, spiegando che la raccolta dati è stata sempre condotta contro obiettivi all'estero.