WikiLeaks, Chelsea Manning tenta ancora il suicidio

Chelsea Manning, la militare Usa che fornì a WikiLeaks i documenti riservati del Dipartimento di Stato, ha cercato di togliersi la vita per la seconda volta il mese scorso, dopo essere stata posta in isolamento in seguito ad un primo tentativo di suicidio a luglio. A settembre Manning aveva iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il rifiuto dell'esercito di fornirle la terapia necessaria per il cambiamento di genere sessuale.