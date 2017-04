Wikileaks, Assange replica alla Cia: avete creato Al Qaeda e Isis

"Un'agenzia statale di non intelligence che ha creato Al Qaeda, l'Isis, l'Iraq, l'Iran e Pinochet". Così Julian Assange ha risposto via Twitter all'accusa del direttore della Cia, Mike Pompeo, che aveva definito Wikileaks "un'agenzia di intelligence ostile non statale". L'attivista australiano non è rimasto in silenzio di fronte all'attacco del responsabile dei servizi Usa che aveva paragonato Assange e i suoi compagni a "demoni" che aiutano i dittatori.