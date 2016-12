Wikileaks, Assange a Londra: "Se perdo all'Onu accetterò l'arresto"

"Se l'Onu dovesse annunciare che ho perso il mio caso contro Gran Bretagna e Svezia, uscirò dall'ambasciata per accettare l'arresto da parte della polizia britannica, in quanto non ci sarebbe più una prospettiva di appello - ha scritto Assange -. Se tuttavia dovessi avere la meglio, mi aspetto l'immediata restituzione del mio passaporto e la fine di ulteriori tentativi di arrestarmi".



Il caso - La decisione cui il fondatore di Wikileaks fa riferimento riguarda un gruppo di lavoro dell'Onu sulle detenzioni arbitrarie che deve stabilire se i tre anni passati da Assange nella ambasciata dell'Ecuador a Londra possano essere considerati alla stregua di una detenzione illegale.



Il timore dell'estradizione negli Usa - Il 19 giugno 2012 Assange si era rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra al termine di un lungo processo legale nel Regno Unito, che si era concluso a favore della sua consegna alle autorità della Svezia, dove è indagato per reati sessuali. Ora il giornalista australiano vuole evitare a tutti i costi l'estradizione in Svezia perché teme che da lì sarebbe poi inviato agli Stati Uniti, dove potrebbe affrontare un processo per i segreti sulla sicurezza statunitense rivelati da Wikileaks.