Westminster, identificato autore attacco: è un 29enne del Sudan

Prima di studiare ingegneria all'università di Khartoum, ha frequentato la scuola in Wad Madani, una città a centro-est del Sudan dove i suoi genitori lavoravano come agricoltori. Sempre secondo quanto riportato dal Daily Telegraph l'uomo era amante della musica: ascoltava Celine Dion, Rihanna, Eminem e musica sudanese. Nel 2011 è sparito da Facebook tanto che i suoi amici sul social media si erano preoccupati per la sua salute.



Circa quattro mesi fa si è trasferito in un appartamento sopra un internet point a Birmingham, Khater era solito frequentare il locale per navigare su internet. Gli inquirenti hanno sequestrato uno dei Pc dell'internet point. L'uomo si è poi trasferito in un altro appartamento sempre a Birmingham. Secondo il proprietario della sua abitazione Khater ha sempre pagato l'affitto in tempo.



Il suo nome non era noto a Scotland Yard: era incensurato e non risultava un soggetto pericoloso o affiliato al terrorismo. Ma secondo la Bbc l'uomo era noto alla polizia di Midlands. Per effettuare l'attacco secondo gli inquirenti Khater ha guidato tutta la notte da Birmingham a Londra per poi dormire in macchina prima di schiantarsi contro le barriere di Westminster.