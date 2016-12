West Virginia, insulti su Fb a Michelle Obama: sindaco si dimette

Si è dimesso il sindaco della cittadina di Clay in West Virginia, Beverly Whaling, dopo la bufera scatenata da un post su Facebook ritenuto offensivo nei confronti di Michelle Obama. "Una scimmia con i tacchi", aveva scritto la direttrice di una non profit locale che si occupa di assistenza agli anziani, assecondata poi dal sindaco della cittadina dove non esistono residenti afro-americani e dove la maggior parte degli elettori ha votato per Trump.