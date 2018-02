Weber (Ppe) a Tgcom24: "Su Ema serve più trasparenza"

Sull'esito delle elezioni italiane del 4 marzo il leader del primo partito europeo spiega che "la stabilità è la cosa più importante, è necessaria per nuovi posti di lavoro, per le nuove generazioni e per rilanciare l'economia".



Sull'incontro con Silvio Berlusconi Weber ha poi precisato: "Diamo pieno sostegno a Forza Italia e alla coalizione di Centro Destra e a un futuro governo in Italia con Silvio Berlusconi perché con la nuova proposta di riforma fiscale e il rilancio dell'economia italiana siamo in grado di affrontare le sfide principali, quella appunto economica e quella delle migrazioni".



Davanti alle numerose derive popoluste a livello europeo, Weber ha indicato la necessità di avere "delle risposte concrete in Europa. E' fondamentale combattere contro chi ha un'idea semplificata, una soluzione per tutto o un approccio nazionalistico. Sono valori che non condividiamo".



A dieci giorni dal voto nel nostro paese, ha fatto poi un appello al "voto utile": "In Italia e in Europa abbiamo bisogno di programmi ed esperienza e sono doti che Silvio Berlusconi ha. La stabilità è la chiave di volta per non mettere a repentaglio la crescita che c'è".



Su questo punto ha aggiunto: "Accanto alla crescita è importante difendere la nostra identità per esempio affrontando in modo adeguato la questione delle migrazioni perché i nostri sono i valori dell'identità cristiana. Quindi sì, crescita ma alla luce dei nostri valori".