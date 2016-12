We World Index, Italia male su integrazione infantile e femminile

L'Italia non è un Paese per donne e neppure per bambini. Questo appare dal We World Index 2015, il rapporto stilato per valutare il grado di inserimento di queste categorie nella società. Il nostro Paese si piazza al 18° posto davanti agli Stati Uniti. Top ten tutta Nord europea, guidata dalla Norvegia. Le 167 Nazioni partecipanti sono state valutate in termini di condizioni di vita, tenendo conto di 34 indicatori. Donne, bambini e adolescenti rappresentano il 70% circa della popolazione mondiale e il loro grado di inclusione è stato misurato sulla base di criteri economici ma anche sociali, sanitari, d'istruzione e di sicurezza. La classifica è divisa per fasce di integrazione in: buona, sufficiente, insufficiente, grave, gravissima.

Il risultato italiano non è certo una buona notizia. Il livello raggiunto dal nostro Paese è solo sufficiente, così come la classificazione dell'Index ha stabilito. Discrete le condizioni di educazione scolastica di base ed universitaria, così come quelle relative ai servizi sanitari. Note dolenti sono la parità di genere, l'occupazione femminile e la sicurezza in ambito di violenza sulle donne. L'Italia è, infatti, 55esima per possibilità di accesso ad internet da parte delle categorie interessate, 92esima in ambito di spesa per l'istruzione, 69esima per livello di corruzione. Da non sottovalutare è l'impatto che il repentino degrado ambientale sta avendo sul contesto nazionale. Ciò non favorisce lo sviluppo di opportunità di benessere per adolescenti e bambini. Non un quadro confortante quello dell'Italia che arriva dietro a tedeschi, saldi all'8° posto e cugini francesi, 12esimi in classifica.



I Paesi del Nord Europa, invece, garantiscono pari opportunità tra uomini e donne in tutte le sfere della vita sociale. Oltre a disporre di una diffusa rete di servizi di base. I popoli del Nord Africa e del Medio Oriente risultano, al contrario, fortemente penalizzati, così come emerge dal primo rapporto stilato dal WeWorld Onlus. Ciò a causa di una mancanza di politiche inclusive e di pari opportunità per le donne, svantaggiate o esplicitamente discriminate sotto il profilo socio- economico.



Sono ben 102 su 167, in definitiva, i Paesi che non raggiungono un grado d'integrazione nemmeno sufficiente. La maggior parte di essi sono stati africani come il Ruanda (solo 82esimo) in cui a mancare sono i servizi di base: acqua potabile, accesso allo studio primario e salute. Nelle stesse condizioni si trovano i Paesi dell'Asia Meridionale, come il Buthan o le Maldive, dove l'esclusione di donne e bambini dalle sfere sociali, unita alla piaga del lavoro minorile, non fa altro che consolidare la permanenza di stereotipi maschili che sviliscono il ruolo della donna e minano seriamente il futuro dei più piccoli.