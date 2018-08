Washington, ultradestra in corteo un anno dopo gli scontri di Charlottesville

L'ultradestra e l'anima progressista americane sono scese in piazza a Washington, nelle stesse ore e a pochi metri di distanza, in due cortei contrapposti davanti alla Casa Bianca. I raduni sono stati organizzati nell'anniversario degli scontri, in cui morì una persona, tra dimostranti neonazisti e antirazzisti a Charlottesville. Solo una trentina i suprematisti bianchi, protetti da un centinaio di agenti delle forze dell'ordine.