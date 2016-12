Momenti di tensione alla Casa Bianca : l'edificio presidenziale è stato isolato e alcune strade vicine sono state evacuate per una sparatoria in zona. L'aggressore è stato subito bloccato dagli agenti. Il presidente Barack Obama non si trovava nella residenza ma alla Andrew Air Force Base, in Maryland. Dopo pochi minuti, l'allarme è rientrato. L'uomo arrestato è ferito gravemente al torace, raggiunto dal colpo sparato da un poliziotto.

Assente Obama - Durante la sparatoria che ha causato il lockdown della Casa Bianca era presente il vicepresidente Joe Biden che è stato portato in un luogo sicuro. Assente Barack Obama, che stava giocando a golf.



All'ingresso con una pistola - Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore si è avvicinato brandendo una pistola ad uno degli ingressi della residenza di 1600 Pennsylvania Avenue, all'altezza del West Executive Drive, da dove si accede agli uffici governativi. Molti i passanti che in quel momento si trovavano nell'area, la maggior parte turisti. Immediata la reazione degli agenti che, dopo aver intimato all'uomo di gettare l'arma, di fronte al suo rifiuto hanno aperto il fuoco. Ferito all'altezza del torace, l'aggressore è stato trasportato in ospedale dove verserebbe in condizioni critiche.



Munizione nella sua vettura - Gli investigatori lo avrebbero identificato: si tratterebbe di un uomo di razza bianca, biondo e sui 30 anni. Nella sua auto, parcheggiata nelle vicinanze della sparatoria, sarebbero state trovate delle munizioni.



La Casa Bianca è rimasta in "lockdown" per circa un'ora, senza che nessuno potesse uscire o entrare. L'allarme è cessato quando investigatori e forze dell'ordine hanno avuto la certezza che l'aggressore aveva agito da solo. Le indagini dovranno appurare ora il perché di tale gesto, se frutto o meno di una persona con disturbi mentali.



Non è la prima volta che la Casa Bianca è bersaglio di persone che vogliono colpirla o penetrarvi. Molti i casi degli ultimi anni che hanno messo in serio imbarazzo i vertici del Secret Service e che hanno portato ad un innalzamento delle misure di sicurezza.