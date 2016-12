Washington protesta contro le morti dei ragazzi neri uccisi dalla polizia

12:14 - Migliaia di persone hanno marciato a Washington contro le discriminazioni razziali e per chiedere uguali diritti di fronte alla giustizia. Al corteo hanno partecipato i genitori di Michael Brown, ucciso a colpi di pistola dalla polizia nello stato del Missouri, e di Eric Garner, morto per soffocamento mentre veniva bloccato a terra da un agente a New York. Garner era stato avvicinato dall'agente con l'accusa di vendere sigarette illegali, Brown per un furto in un minimarket.



Entrambi erano afroamericani, così come Trayvon Martin e Tamir Rice. Martin e Rice erano entrambi minorenni, e anche loro vittime della polizia. La corte di giustizia americana inoltre ha ritenuto non colpevoli gli agenti responsabili delle morti di Brown e Garner, nonostante le dinamiche delle due uccisioni fossero state riprese dalle telecamere a circuito chiuso. Un'altra manifestazione si è svolta a New York, nonostante il gelo, dove migliaia di partecipanti hanno chiesto di cambiare la legislazione americana.