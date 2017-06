Washington, pickup contro 2 agenti: non si esclude il terrorismo

Un pickup ha investito e ferito gravemente 2 agenti in bici e una passante a Washington, in una via molto trafficata. Il conducente, che viaggiava ad alta velocità, è stato arrestato con un'altra persona, a bordo con lui. I due sono stati interrogati e sull'auto è stata trovata un'arma. Il capo della polizia locale, Peter Newsham, ha detto che per ora "non si conosce il motivo" dell'incidente e non si esclude nessuna pista, compreso il terrorismo.