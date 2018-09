Ultimo saluto per John McCain , eroe della guerra del Vietnam e veterano della politica americana, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Washington. Grande assente alla cerimonia Donald Trump: i rapporti tra il senatore repubblicano e il presidente Usa sono stati spesso tesi e, per questo, la famiglia ha chiesto al capo di Stato di non partecipare al funerale. Trump ha preferito trascorrere la giornata presso un campo da golf di sua proprietà.

In rappresentanza della famiglia Trump, ai funerali di McCain hanno presenziato la figlia Ivanka con il marito Jared Kushner.



Ex presidenti Bush e Obama: "McCain ci ha resi migliori" - Gli ex presidenti americani Barack Obama e George W. Bush hanno tenuto orazioni funebri al funerale del senatore John McCain, affermando entrambi che il veterano li abbia resi presidenti "migliori". Il democratico Obama sconfisse McCain nelle elezioni presidenziali del 2008, mentre Bush ebbe la meglio nelle primarie del partito repubblicano in vista del voto nel 2000. Definendo il senatore "un uomo straordinario, "un guerriero" e "un patriota" che ha "incarnato il meglio dell'America", Obama ha detto: McCain "ci ha resi presidenti migliori, così come ha reso migliore il Senato e ha reso migliore il Paese". Poco prima, Bush aveva rilasciato affermazioni analoghe dallo stesso podio.