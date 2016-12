13 gennaio 2015 Washington, incidente in galleria in metropolitana: un morto e oltre 80 feriti Centinaia di persone sono rimaste bloccate in seguito a un black out. Intervenuti i vigili del fuoco per liberare i passeggeri ed evacuare la stazione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:16 - Una donna è morta a Washington, negli Usa, dopo un incidente in metropolitana, dove un denso fumo si è sprigionato in galleria alla stazione di Enfant Plaza per cause ancora da accertare. Evacuate centinaia di persone, 84 delle quali sono state ricoverate in ospedale. Due versano in gravi condizioni All'improvviso il macchinista ha visto del fumo uscire da una delle macchine e ha subito fermato il treno in galleria.

Solo dopo 30-40 minuti i passeggeri sono stati liberati.



Al momento dello stop i pendolari sono stati presi dal panico, anche perché contemporaneamente si è verificato un black out. Sono stati i vigili del fuoco a intervenire per far uscire i passeggeri dal vagone. Caroline Laurin, una portavoce del sistema di trasporti cittadino, ha annunciato che il National transportation safety board ha avviato un'indagine per chiarire i motivi dell'incidente.