Washington, black bloc contro Trump: scontri con la polizia

Scontri a Washington nel corso delle proteste anti-Trump. Un gruppo di manifestanti, tutti vestiti di nero e con il volto coperto che ricordano i black bloc, si stanno scontrando con la polizia in assetto anti-sommossa. Fra le vetrine infrante a colpi di mazza, agitano un cartello con scritto "Make racist afraid again", rifacendosi allo slogan usato da "Make America Great Again" usato da Donald Trump in campagna elettorale.