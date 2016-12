Wall Street Journal: "Da imprenditore Donald Trump sfiorò la mafia"

Il Wall Street Journal ripercorre la storia di Donald Trump imprenditore e lo accusa di aver "sfiorato" la mafia. L'attuale candidato repubblicano per la Casa Bianca "negli anni '80 volle differenziare i suoi investimenti e dall'edilizia a New York il suo sguardo si posò su Atlantic City, finendo per essere il proprietario di 4 casinò e inevitabilmente incrociò personaggi non sempre dalla reputazione impeccabile tra cui persone legate alla mafia".