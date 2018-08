Walk of Fame, ok unanime alla richiesta di rimozione della stella di Trump

Il consiglio comunale della città di West Hollywood ha votato all'unanimità in favore della rimozione della stella del presidente americano Donald Trump sulla Walk of Fame . L'approvazione del provvedimento è arrivata poche settimane dopo che la stella, collocata nel 2007, era stata presa a picconate da un vandalo . La risoluzione esorta la città di Los Angeles e la Camera di Commercio di Hollywood ad agire per la rimozione.

Ad avanzare la richiesta per la rimozione della stella di Trump sono stati il sindaco di West Hollywood, John D'Amico, e la consigliera Lindsey Horvath. Tra le motivazioni, lo scandalo Russiagate e le posizioni del presidente in merito alle donne e alla questione immigrazione.



Finora la Camera di Commercio di Hollywood, che è l'unica autorità predisposta all'approvazione delle stelle, ha sempre detto che non ne avrebbe rimossa alcuna. "Una volta che una stella viene aggiunta alla passeggiata, è considerata una parte del tessuto storico della Walk of Fame di Hollywood", aveva spiegato il presidente della Camera di commercio rifiutandosi di rimuovere quella dell'attore Bill Cosby, finito al centro di uno scandalo per stupro.