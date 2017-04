Voto Turchia, impedito l'accesso ai seggi a tre osservatori italiani

Le forze di sicurezza turche hanno impedito l'ingresso in alcuni seggi a Batman, nel sud-est del Paese a maggioranza curda, a una delegazione di 3 italiani, giunti come osservatori indipendenti insieme al partito curdo Hdp per il referendum di oggi sul presidenzialismo. I tre, che non sono in stato di fermo, non avrebbero avuto i permessi richiesti dalle autorità.