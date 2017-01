Voto Onu, Israele: complotto amministazione Obama, ci sono le prove

Dietro il voto all'Onu sugli insediamenti in Cisgiordania c'è l'amministrazione Obama. Lo afferma l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Ron Dermer, spiegando di essere in possesso delle prove che lo dimostrano. "Le presenteremo alla nuova amministrazione tramite i canali appropriati", afferma Dermer, descrivendo l'astensione americana al voto come un "giorno triste e un capitolo vergognoso nelle relazioni fra Usa e Israele".