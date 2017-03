Voto Olanda, Gentiloni: stop destra anti-Ue, rilanciamo Unione

"No Nexit. La destra anti Ue ha perso le elezioni in Olanda. Impegno comune per cambiare e rilanciare l'Unione". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, commentando il risultato delle elezioni in Olanda dove è stata scongiurata un'ascesa dei populisti islamofobi e anti-Ue di Geert Wilders.