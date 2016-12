Voto Israele, Netanyahu rimonta e vince: "Il Paese ha preso la decisione giusta"

18 marzo 2015 Voto Israele, Netanyahu rimonta e vince:

Dopo un lungo testa a testa con la coalizione di centrosinistra, il Likud si aggiudica 29 seggi. Solo 24 a Campo sionista. Dietro, con 14 seggi, la Lista araba unita

09:12 - Benjamin Netanyahu ha vinto le elezioni in Israele, dopo un lungo testa a testa con la coalizione di centrosinistra di Herzog. A oltre il 95% dello scrutinio, il suo Likud ha 29 seggi, mentre Campo sionista solo 24. Netanyahu sarebbe così in grado di formare una maggioranza di destra, forte di oltre 60 seggi (su 120). Al terzo posto la Lista araba unita con 14 seggi, segue il centrista Yair Lapid di C'è futuro con 11 seggi.

"Sono veramente fiero per la grandezza di Israele. Nel momento della verità, ha preso la decisione giusta. Ora dovremo formare un governo forte e stabile: oggi ho parlato con tutti i leader dei partiti del campo nazionale (di destra, ndr) e mi sono appellato per formare un governo senza indugio", ha detto Netanyahu, festeggiando prima dell'ufficializzazione dei risultati. "E' una grande vittoria contro ogni previsione, una grande vittoria di Israele".



"Formerò un governo entro due o tre settimane", ha confermato poi in un comunicato diffuso dal suo partito, il Likud. Nella nota il premier ha aggiunto che parlerà subito con "gli altri leader che prenderanno parte alla coalizione".



Herzog a Bibi: "Complimenti per la vittoria" - Il leader del centrosinistra Isaac Herzog si è congratulato per telefono con Netanyahu per la "chiara vittoria" ottenuta dal suo partito. "Da parte nostra - ha aggiunto - continueremo a batterci per una società migliore".



I risultati degli altri partiti - A 10 seggi Moshe Kahlon, seguito dalla destra nazionalista vicino ai coloni Focolare ebraico di Naftali Bennett con otto seggi); ai partito religiosi di Shas e Torah vanno sette seggi ognuno. Alla destra nazionalista dell'attuale ministro degli Esteri, Avigdor Lieberman, vanno sei seggi, contro i quattro della sinistra del Meretz. Nessun seggio invece per i religiosi di Achad di Eli Yishai.