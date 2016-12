Voto Iran,media:conservatori avanti

E' iniziato in Iran lo spoglio per le elezioni per il nuovo Parlamento e la nuova Assemblea degli Esperti, organismo giuridico-religioso che nominerà la prossima Guida Suprema. Secondo l'agenzia Fars, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, i conservatori avrebbero già conquistato 94 seggi su 290 mentre altri 50 sarebbero andati ai riformisti e 15 agli indipendenti. I dati sono provvisori.