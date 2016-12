Voto Iran, conservatori in rimonta

Il blocco dei fondamentalisti sta vincendo nelle aree rurali, i riformisti invece avanzano nelle città. E' quanto riferisce la televisione iraniana Press Tv, mentre è ancora in corso il conteggio dei voti. In base ai meccanismi elettorali ciò potrebbe portare la lista dei conservatori in vantaggio nel nuovo Majlis. Infatti le otto principali città dell'Iran, dove vive la metà della popolazione del Paese, hanno solo 57 seggi sui 290 del Parlamento.