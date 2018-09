Voto in Svezia, leader populisti Akesson: avremo enorme peso

"Abbiamo aumentato i nostri seggi in Parlamento e faremo in modo di aver un enorme peso su ciò che accadrà in Svezia nelle prossime settimane, mesi ed anni". Così, rivolgendosi ai suoi sostenitori, Jimmie Akesson, leader del partito della destra populista degli Svedesi Democratici. Akesson ha quindi "esortato" Ulf Kristersson, a capo del centrodestra, a scegliere se stare con gli Svedesi Democratici o con i socialdemocratici.