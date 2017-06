8 giugno 2017 08:15 Voto in Gran Bretagna: seggi aperti, misure sicurezza al massimo Il partito della premier May è favorito ma non otterrà, probabilmente, la maggioranza assoluta

Seggi aperti nel Regno Unito per le politiche anticipate, prime elezioni post Brexit. Si vota dalle 7 locali alle 22 (le 23 in Italia) in 650 collegi uninominali, con misure di sicurezza rafforzate dopo i recenti attacchi terroristici. I favori dei sondaggi restano per il Partito Conservatore di Theresa May, ma i Laburisti di Jeremy Corbyn hanno dato segni di ripresa.

Maggioranza alla Camera in bilico - Gli ultimi sondaggi testimoniano una grande incertezza. Ieri, nell'immediata vigilia, un sondaggio YouGov ribadiva una prospettiva complicata per il futuro parlamento. Secondo il sondaggio i conservatori mantengono un vantaggio di quattro punti percentuali sui laburisti (42% contro 38%) ma in termini di seggi la premier Theresa May resta lontana dalla richiesta maggioranza di 326 seggi, fermandosi a 302 (adesso ne hanno 330) contro i 269 dei laburisti.



I liberaldemocratici, col loro 9% e 12 parlamentari non risulterebbero rilevanti mentre il partito nazionale scozzese otterrebbe 40 seggi pur non superando il 4% dei consensi su scala nazionale. Due seggi per i nazionalisti gallesi del Plaid Cymru, uno per i verdi con il 2% e neanche un seggio per i nazionalisti dell'Ukip.



La Brexit sul tavolo - Il voto determinerà chi negozierà il divorzio di Londra dalla Ue nei prossimi due anni e la forza del mandato del governo per i prossimi cinque anni. La nuova leadership inoltre dovrà fare i conti con la risposta al terrorismo dopo il massacro di sabato sera in un'area frequentatissima del centro di Londra, il terzo attacco jihadista nel Paese in meno di tre mesi.