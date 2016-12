Voto in Gran Bretagna, Isis minaccia: "Attaccate i seggi e i politici inglesi"

15:21 - L'Isis minaccia anche il Regno Unito a pochi giorni dalla consultazione elettorale per rinnovare la Camera dei Comuni. Due sedicenti combattenti britannici dello Stato islamico hanno lanciato via Twitter un appello ad attaccare i seggi elettorali e i politici in Gran Bretagna, secondo quanto riferisce il Site. I cittadini britannici sono chiamati alle urne giovedì 7 maggio.

Isis minaccia nuovi attacchi anche negli Usa - In precedenza sempre l'Isis aveva rivendicato l'attacco a Dallas a una mostra su Maometto minacciando altri episodi simili in futuro negli Usa. "Vi diciamo, America, che quello che sta arrivando sarà più doloroso e più amaro, e vedrete come i soldati del califfato vi colpiranno". Dopo il tweet di un presunto combattente del gruppo terroristico, una dichiarazione audio è stata trasmessa dalla radio dell'Isis - Al Bayan - secondo cui "due soldati del califfato" hanno eseguito l'attacco.