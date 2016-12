Voto in Gran Bretagna, Bbc: "Labour tiene in Inghilterra ma è batosta in Scozia"

Attesa nel Regno Unito , dove 45 milioni di cittadini sono stati chiamati a votare per le elezioni regionali in Scozia, Galles e Irlanda del Nord , nonché per le comunali in Inghilterra. I britannici sono andati dunque alle urne anche per scegliere il nuovo sindaco di Londra : occhi puntati su Sadiq Khan , laburista di origini pachistane e musulmano.

Secondo i primissimi risultati, il Labour è accreditato di aver mantenuto il consiglio locale di Sunderland e quello di Newcastle, in Inghilterra settentrionale, dove peraltro - come in altre zone del depresso nord industriale - sembrano tornare a crescere a spese del partito di Jeremy Corbyn, come dei Tory di David Cameron, i populisti euroscettici dell'Ukip.



Bbc: "Labour tiene in Inghilterra, batosta in Scozia" - Nuova disfatta Labour in Scozia, che dopo quella delle politiche 2015, finisce ora addirittura terzo - secondo le indicazioni della Bbc - nel parlamento d'Edimburgo: dietro gli indipendentisti dell'Snp, che confermano il loro dominio, e persino i Conservatori. Il partito di Corbyn, tiene invece meglio di quanto alcuni prevedessero in Inghilterra, dove (in attesa del risultato sul sindaco di Londra) conserva tutti i consigli comunali chiave, pur perdendo dei consiglieri.