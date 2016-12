Voto in Galizia e nei Paesi Baschi, crollo dei socialisti

Calo dei socialisti nelle elezioni regionali in Spagna, dove si è votato in Galizia e Paesi Baschi. Secondo quanto emerge dagli exit poll, in Galizia ha vinto il Partito popolare del premier conservatore Mariano Rajoy, ottenendo la maggioranza assoluta; e nei Paesi Baschi ha vinto il Partito nazionale basco (Pnv), che adesso dovrà cercare un partner di coalizione. In entrambe le regioni i socialisti perdono voti rispetto al 2012.