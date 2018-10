Voto in Baviera, exit poll: i conservatori crollano al 35,5%, boom dei Verdi

Alle elezioni bavaresi in Germania, secondo gli exit poll la Csu (conservatori) è prima ma crolla al 35,5% (47,7% nel 2013) e perde la maggioranza assoluta. Trionfano i Verdi con il 18,5% (8,6% nel 2013). Ottimo risultato anche per i Freie Waehler 11,5% . Precipitano i socialdemocratici con il 10% (20,6%). Alternative fuer Deutschland, che non era ancora rappresentata nel Parlamento regionale, conquista l'11%.

Alta l'affluenza - Molto alta l'affluenza alle urne per queste elezioni regionali, che sarà decisiva anche per il futuro del governo di Angela Merkel. A votare infatti sono andati il 72% dei 9,5 milioni degli elettori contro il 63,6% della precedente tornata, che risale al 2013.



Csu e Spd: "Risultato amaro" - Il candidato presidente della Csu Markus Soeder ha commentato così gli exit poll: "Non è un giorno facile per noi, questo è un risultato doloroso. Lo accettiamo e ci confrontiamo. Lo analizzeremo. Ma una cosa è chiara: non solo siamo il partito più forte, ma abbiamo anche un chiaro mandato a governare. Adesso bisogna costruire un governo stabile per la Baviera".



Il segretario generale dell'Spd Lars Klingbeil ha parlato di una "sconfitta molto amara per il nostro partito. Analizzeremo questi risultati in Baviera e a Berlino. Quel che già si può dire è che si tratta di un chiaro segnale al governo". Parole che suonano come una stoccata allo "stile sbagliato" e alle troppe liti nel governo federale.