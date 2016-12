Voto in Austria, vince il candidato ecologista Van der Bellen: "Sarò il presidente di tutti"

Austria, Van der Bellen nuovo presidente 1 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 2 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 3 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 4 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 5 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 6 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 7 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 8 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 9 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 10 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 11 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 12 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 13 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 14 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 15 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente 16 di 16 Ansa Ansa Austria, Van der Bellen nuovo presidente leggi dopo slideshow ingrandisci

Van der Bellen: "Sarò presidente di tutti" - "Voglio essere il presidente di tutti gli austriaci". Lo ha detto Alexander Van der Bellen alla tv pubblica Orf. "Porgo la mano anche agli elettori di Hofer. Il mio obiettivo per i prossimi sei anni è che i cittadini, che mi incontreranno dicano 'Guarda, il nostro presidente' e non solo 'il presidente'", ha aggiunto. Il professore ha detto di essersi impegnato per "un'Austria europeista" e per i "vecchi valori di libertà, uguaglianza e solidarietà".



A differenza del voto del 22 maggio, questa volta l'esito del ballottaggio ha dato un vincitore certo già pochi minuti dopo la chiusura delle urne, con le prime proiezioni. Tanto che il partito dell'estrema destra Fpoe del candidato sconfitto, Norber Hofer, ha già riconosciuto la sconfitta e presentato le congratulazioni a Van der Bellen. Le proiezioni dell'Istituto Sora, che comprendono anche una stima del voto postale, assegnano il 53,e% a Van der Bellen, mentre il leader populista Hofer avrebbe ottenuto il 46,7% delle preferenze.



I voti postali saranno scrutinati solo a partire da lunedì mattina, mentre in serata sono attesi i risultati parziali (che non conterranno dunque le stime di quelli postali e quindi potrebbero veder ridotto il margine di vantaggio di Van der Bellen). Il ministero degli INterni non ha ancora diffuso i dati sull'affluenza. Il margine d'errore della proiezione è dell'1,2%, molto più basso del vantaggio calcolato di Van der Bellen su Hofer.



Staff nazionalista Hofer ammette la sconfitta - Lothar Lockl, responsabile della campagna elettorale del Verde, intervistato dalla tv pubblica Orf, si è detto cautamente ottimista. Herbet Kickl, che ha guidato la campagna dell'ultranazionalista Norbert Hofer, ha invece ammesso la sconfitta. "Per l'ultima volta le forze, che sono contro il rinnovamento, ci hanno fermati", ha detto Kickl alla Orf, facendo chiaro riferimento alle elezioni politiche che probabilmente saranno anticipate alla prossima primavera.



"Grazie a Dio per il momento non c'è alcun fatto da cui in qualsiasi modo possano derivare irregolarità", ha dichiarato alla chiusura dei seggi il ministro dell'Interno, Wolfgang Sobotka. Proprio la denuncia de partito Fpö del candidato ultranazionalista Norbert Hofer aveva portato al ripetersi del ballottaggio che si era tenuto a maggio. Per soli 31mila voti, l'ex presidente dei Verdi Alexander Van der Bellen era stato dichiarato vincitore. Il conteggio del voto per posta e la diffusione di alcuni dati parziali erano stati alcune delle irregolarità rilevate, sebbene secondo la Corte costituzionale non abbiano influito sul risultato.