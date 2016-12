Voto Grecia, sorpasso della destra

In vista delle elezioni politiche del 20 settembre, in Grecia è testa a testa tra il centrodestra di Nea Dimokratia e la sinistra di Syriza, partito del premier dimissionario Alexis Tsipras. Ma per la prima volta, secondo un sondaggio Mega Gegonota ND sulle intenzioni di voto, c'è il sorpasso della destra: 25,3% contro il 25% attribuito a Syriza.