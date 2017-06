Voto Gb, Theresa May vince ma non "espugna" il Parlamento: niente maggioranza assoluta

I conservatori della premier britannica Theresa May si attestano come primo partito nel Regno Unito, ma non arrivano alla maggioranza assoluta. Con 16 seggi ancora da assegnare, il partito conservatore fino a questo momento ha ottenuto 309 seggi. Questo significa che non può raggiungere la maggioranza di 326 dei 650 seggi di Westminster che gli serve per governare. Si profila quindi un Parlamento "appeso" ad alleanze.