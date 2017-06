Voto Gb, schiaffo agli indipendentisti scozzesi e agli euroscettici

Tra i grandi sconfitti delle elezioni in Gran Bretagna c'è anche Alex Salmond, storico ex leader degli indipendentisti scozzesi dell'Snp, che resta fuori dal Parlamento di Westminster. Salmond, artefice e protagonista del referendum per la secessione della Scozia dalla Gran Bretagna perso di misura nel 2014, è stato sconfitto nel suo collegio di Gordon da un rivale unionista del Partito Conservatore.

Commentando l'arretramento complessivo dell'Snp e l'avanzata del suo partito nella regione del nord, la leader Tory in Scozia, Ruth Davidson, ha detto da parte sua che l'idea di un secondo referendum per l'indipendenza "è morta".



Anche gli euroscettici dell'Ukip fuori dal Parlamento - Fuori dal Parlamento resta anche il partito euroscettico Ukip, fagocitato ormai dalla campagna pro Brexit della May. Già dopo l'addio di Nigel Farage, il partito euroscettico Ukip, è caduto nell'oblio, passando dall'11% del 2015 al 2%: questa tornata elettorale sancisce anche la perdita dell'ultimo seggio in Parlamento.