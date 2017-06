Voto Gb, May "salvata" dagli unionisti nordirlandesi: verso il governo bis

I conservatori della premier britannica Theresa May si attestano come primo partito nel Regno Unito, ma non arrivano alla maggioranza assoluta. Il partito conservatore non ha conquistato la maggioranza di 326 sui 650 seggi di Westminster che gli consentirebbe di governare da solo. Ma l'appoggio degli unionisti irlandesi del Dup apre alla May la possibilità di formare con loro un esecutivo.