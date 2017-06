Voto Gb:May contestata più volte da pubblico in un dibattito tv

Theresa May

Theresa May è stata criticata e contestata più volte dal pubblico in studio nel corso del dibattito tv a distanza col leader laburista Jeremy Corbyn in onda sulla Bbc in vista delle elezioni dell'8 giugno. La premier conservatrice si è difesa con difficoltà dalle accuse degli elettori più infuriati. May ha risposto difendendo la sua attività di governo e ha sottolineato che vuole evitare i confronti dove "i politici litigano".