Voto Gb, Bbc: Labour tiene in Inghilterra ma è batosta in Scozia

Nuova disfatta per il Partito laburista di Jeremy Corbyn in Scozia, che alle amministrative in Gran Bretagna finisce addirittura terzo nel Parlamento d'Edimburgo. Secondo le indicazioni della Bbc, infatti, sarebbe dietro agli indipendentisti dell'Snp, che confermano il loro dominio, e persino ai Conservatori. I laburisti, però, tengono meglio del previsto in Inghilterra, dove conservano tutti i consigli comunali chiave, pur perdendo alcuni consiglieri.