Voto Francia, Valls: "Il Front National può portare alla guerra civile"

La sfida si preannuncia apertissima. Le due Le Pen, Marine e Marion, secondo alcuni sondaggi non sarebbero in grado di prevalere sugli avversari. I sondaggi attribuiscono infatti ai tre rappresentanti dei Republicains dell'ex presidente Nicolas Sarkozy altrettante vittorie nelle regioni Nord, Sud ed Est dove erano largamente in testa la presidente del Front National, sua nipote e lo stratega del nuovo corso del partito lepenista, Florian Philippot.



Un'eventuale sconfitta di Marine e di Marion giungerebbe in parte grazie al Partito socialista di Valls, che ha ritirato i propri candidati in nome della diga anti-FN.



In Alsazia-Lorena-Champagne-Ardenne, invece, il socialista Jean-Pierre Masseret si è ribellato agli ordini di scuderia, presentandosi lo stesso. Ma Philippot non ce la farebbe comunque contro il candidato della destra-centro, Philippe Richert.