30 marzo 2015 Voto Francia, Sarkozy trionfa e punta al ritorno all'Eliseo: "Hollande bocciato" Al secondo turno delle amministrative non sfonda il Front National di Marine Le Pen mentre i socialisti dimezzano i dipartimenti. E l'ex presidente festeggia

12:51 - "I francesi hanno bocciato in massa la politica di Francois Hollande e del suo governo". Nicolas Sarkozy, dopo tre anni di sconfitte e processi, torna sulla scena politica e raccoglie un trionfo alle amministrative francesi. Sconfitta pesante per il Partito socialista, che perde metà dei dipartimenti che aveva sul territorio. Non sfonda il Front National di Marine Le Pen, che comunque esulta: "Risultato storico".

I risultati - Il conteggio finale dei 101 dipartimenti francesi, dopo il ballottaggio, vede il centrodestra Ump-Udi, che controllava 40 dipartimenti, salire a 67. La sinistra di Hollande, che ne controllava 61, scende invece a 34. Nessun dipartimento per l'estrema destra della Le Pen.



Sarkozy: "Sconfessato l'operato di Hollande" - Se la settimana scorsa era stato prudente, ora l'ex presidente ha alzato il tiro, sparando a zero sul governo e sull'Eliseo: "Con il loro voto - ha detto Sarkozy - i francesi hanno bocciato in massa la politica di Hollande e del suo governo. E' una sconfessione totale e senza appello. Mai una maggioranza aveva perso tanti dipartimenti. Mai un potere in carica aveva suscitato tanta sfiducia. E mai, nella Quinta repubblica, la destra aveva raggiunto un risultato del genere".



"Governo sordo al voto francese" - Poi ha conservato qualche bordata anche per il premier Valls, che aveva annunciato che il voto non avrebbe cambiato nulla: "In questo modo l'esecutivo - ha attaccato Sarkozy - ha deciso di ignorare il voto dei francesi. E i francesi sapranno ricordare questo segno di disprezzo".



Valls: "Momento delicato, attenzione all'estrema destra" - Valls, che ha condotto la campagna elettorale in prima persona, esce decisamente sconfitto. Nel breve discorso, ha lanciato l'allarme per "i risultati troppo alti dell'estrema destra" che "restano una sfida per tutta la repubblica", poi ha tirato in ballo il momento delicato, "la minaccia terroristica", la "mancanza di unità" della sinistra.



L'estrema destra non sfonda - All'estrema destra, dove già si cantava vittoria per la conquista di almeno un dipartimento (sarebbe stata la prima volta nella storia di Francia), Marine Le Pen è rimasta a bocca asciutta. Meno eletti del previsto, con un centinaio di consiglieri (su 4.000 in tutto il Paese) mentre in precedenza il Fn era quasi assente (uno solo il rappresentante nei cantoni).



Ma la Le Pen festeggia lo stesso: "Risultato storico che pone il Front National come grande forza politica. E' la base per le vittorie di domani".