Voto Francia, lo staff di Macron denuncia un massiccio attacco hacker

Stando a quanto emerso si tratterebbe di nove gigabyte di dati, pubblicati, da un utente che si fa chiamare EMLEAKS, su una piattaforma usata per condividere documenti in maniera anonima, "Pastebin".



Pubblicate mail e documenti falsificati - A finire sotto attacco sarebbero state varie caselle di posta elettronica di alcuni responsabili della campagna elettorale di Macron. Le mail originali sarebbero poi state pubblicate assieme a materiale falsificato. Gli autori di questa operazione "chiaramente volevano minare la campagna a poche ore dal secondo turno", fa sapere lo staff di Macron.



"Tentativo di destabilizzare le elezioni" - L'attacco viende descritto dall'entourage del candidato di En Marche! come "un'operazione che in modo manifesto tenta una destabilizzazione della democrazia come si è già visto negli Stati Uniti durante la campagna elettorale". "Non si tratta in effetti di una semplice operazione di pirateria informatica - prosegue il comunicato - ma di un tentativo di destabilizzare le elezioni presidenziali francesi".