Voto Centrafrica, al via spoglio

E' iniziato lo spoglio dei voti per le presidenziali in Centrafrica, in una giornata di elezioni che si è svolta in un clima calmo. L'affluenza nella capitale Bangui è stata attorno al 50%. Alle urne erano chiamati circa due milioni di elettori per scegliere tra Anicet Georges Dologuélé o Faustin Archange Touadéra, entrambi ex primi ministri, arrivati in testa al primo turno del 30 dicembre.