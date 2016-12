Voto Birmania,Usa:restano sanzioni

Nell'accogliere favorevolmente le elezioni in Birmania, "anche se esortiamo entrambi i partiti ad attendere il voto finale", la Casa Bianca sostiene che per ora "non ci sono cambiamenti" per quanto riguarda le sanzioni Usa. Lo ha detto il portavoce, Josh Earnest, nel rispondere ad una domanda sulle elezioni in Birmania, rimandando la questione al Dipartimento di Stato Usa.