Voto Baviera, crollo Csu: "Parliamo con tutti ma non con l'ultradestra"

Alta l'affluenza - Molto alta l'affluenza alle urne per queste elezioni regionali, che sarà decisiva anche per il futuro del governo di Angela Merkel. A votare infatti sono andati il 72% dei 9,5 milioni degli elettori contro il 63,6% della precedente tornata, che risale al 2013.



Csu: "Parliamo con tutti ma non con le destre" - Il candidato presidente della Csu Markus Soeder ha commentato così gli exit poll: "Non è un giorno facile per noi, questo è un risultato doloroso. Lo accettiamo e ci confrontiamo. Lo analizzeremo. Ma una cosa è chiara: non solo siamo il partito più forte, ma abbiamo anche un chiaro mandato a governare. Adesso bisogna costruire un governo stabile per la Baviera". Soeder ha poi aggiunto: "Parleremo con tutti i partiti, ma non tratteremo con Afd". Ha anche affermato che "le liti non hanno aiutato" e che adesso bisogna andare avanti "con spirito costruttivo e maggiore ottimismo".



Il leader dei cristiano-sociali Horst Seehofer, ministro dell'Interno del governo Merkel, ha fatto sapere che manterrà i suoi incarichi nonostante i risultati. E' stato proprio lui a scatenare le forti liti all'interno del governo Merkel, le stesse che hanno fortemente danneggiato Csu e Spd in Baviera.



Spd: "Risultato amaro" - Il segretario generale dell'Spd Lars Klingbeil ha parlato di una "sconfitta molto amara per il nostro partito. Analizzeremo questi risultati in Baviera e a Berlino. Quel che già si può dire è che si tratta di un chiaro segnale al governo". Parole che suonano come una stoccata allo "stile sbagliato" e alle troppe liti nel governo federale.



L'ultradestra: "I nostri elettori vogliono cacciare la Merkel - "Chi oggi ha votato Afd ha anche detto che Merkel deve andare via", ha dichiarato Alice Weidel, leader di Afd, commentando le proiezioni. "Liberate la strada per le nuove elezioni", ha aggiunto. In realtà il clima nel partito, entrato nel Parlamento regionale con un risultato a due cifre, non è entusiastico, dal momento che Afd sperava di ottenere di più.



Esultano i Verdi - "Un risultato storico", ha commentato la candidata dei Verdi Katharina Schulze, aggiungendo: "chi corre dietro alla destra perde. Al contrario, chi sostiene la libertà, l'uguaglianza e lo Stato di diritto vince".



Salvini e Di Maio: arriva il terremoto in Europa - Non hanno tardato ad arrivare anche dall'Italia i commenti sul risultato elettorale bavarese. Per il vicepremier e numero uno della Lega, Matteo Salvini, "in Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles". Il risultato del voto è dunque una "sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano in tanti, e per la prima volta nel Parlamento regionale, gli amici di Afd. Arrivederci Merkel, Schultz e Juncker". Gli fa eco il collega vicepremier, il leader M5s Luigi Di Maio, secondo il quale "a maggio l'Europa cambierà volto! Vi ho sempre detto che stava per arrivare un terremoto politico anche in Europa. Il voto in Baviera è solo un anticipo di quello che succederà". E l'Italia "è precursore dell'Europa che cambia. Cosi' come abbiamo contribuito a fondarla, saremo protagonisti nel rifondarla. Sara' la fine dell'austerità e l'inizio della solidarietà. Sta per arrivare la Manovra del Popolo anche a livello europeo".