Voto Afghanistan, numerose esplosioni ai seggi elettorali di Kabul

Numerose esplosioni hanno avuto luogo ai seggi allestiti a Kabul, in Afghanistan, per le elezioni legislative in corso nel Paese. Lo hanno riferito responsabili locali e testimoni. Intanto Il ministero dell'Interno afghano ha ordinato il dispiegamento di altre 20mila unità per la protezione dei seggi: sale così a 70mila il numero di militari e agenti schierati per le parlamentari. La Commissione elettorale indipendente afferma che 8,8 milioni di afghani sono registrati al voto. Ma il terrore la fa da padrone dopo l'invito dei talebani a boicottare le urne.