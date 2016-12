Volo Sinai, Usa: "Allerta da mesi"

L'avviso dell'americana Federal Aviation Administration all'aviazione civile sui "rischi potenziali" nella penisola del Sinai era già stato diffuso da mesi. Lo ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, precisando però di non avere "informazioni nuove in merito alle indagini sullo schianto dell'aereo" russo. "Non ci sono aerei commerciali Usa che volano in quella zona", ha poi aggiunto.