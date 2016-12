Volo Meridiana resta a terra alle Canarie, disagi per 189 passeggeri

Nottata di disagi per 189 passeggeri di un volo Meridiana da Tenerife a Roma Fiumicino. Il volo, che sarebbe dovuto decollare lunedì sera alle 22, per un problema tecnico è rimasto a terra, e a causa della mancanza di camere disponibili in hotel la stragrande maggioranza dei passeggeri ha trascorso la notte in aeroporto. L'aereo è stato riparato, e la partenza è prevista per le 17.